"Riga" pārliecinoši tuvojas Latvijas čempiontitulam, virslīgas spēlē sakaujot "Liepāju"
Latvijas čempionāta līdere "Riga" piektdien savā laukumā svinēja graujošu uzvaru"Tonybet" futbola virslīgas 32.kārtas pirmajā spēlē. Rīdzinieki ar 3:0 (1:0) pārspēja "Liepāju".
"Riga" vadībā izvirzījās jau 45.sekundē, kad pēc Raivja Jurkovska piespēles no laukuma kreisās puses, Jagu Sikeira ar galvu bumbu pāradresēja uz vārtsarga laukuma līniju, kur to ar kāju vārtos raidīja Orlando Kalderons - 1:0.
66.minūtē pēc tālas mājinieku komandas kapteiņa Antonija Černomordija piespēles vienatnē ar viesu vārtsargu Danijelu Petkoviču nokļuva otrajā puslaikā laukumā nākušais Meisa Diops, bet nesita pa vārtiem, piespēlējot pa kreisi Režinaldu Ramiresam, kurš ar atsitienu no vārtu kreisā staba raidīju bumbu vārtos. Tomēr vārtu guvums aizmugures dēļ netika ieskaitīts.
68.minūtē Sikeira pārtvēra bumbu laukuma vidū, piespēlēja Kalderonam, kurš no kreisās puses piespēlēja Diopam, kurš nokļuva vienatnē ar vārtsargu un raidīja bumbu viņam starp kājām - 2:0.
79.minūtē rezultāts kļuva 3:0. Brīvsitienu no kreisās puses izpildīja Muameds Ngoms, piespēlējot uz soda laukuma labo pusi Jurkovskim, kurš spēcīgi raidīja bumbu gar vārtiem, pie vārtu tālā staba to vārtos ar kāju raidot Marko Regžam, kurš laukumā uz maiņu bija nācis 71.minūtē.
Priekšpēdējā virslīgas kārtā rīdzinieki spēlēja 0:0 ar konkurenti cīņā par čempiona titulu RFS, bet pēdējā kārtā ar 1:0 pārspēja "Daugavpili", pret ko "Riga" šajā sezonā ir piedzīvojusi vienīgo zaudējumu, pirmajā aplī mājās piekāpjoties ar 1:2.
"Liepāja", kas stabili ieņem trešo vietu turnīra tabulā, pēc trīs uzvaru sērijas pēdējā mačā spēlēja 2:2 ar RFS.
Sestdien "Grobiņa" savā laukumā tiksies ar "Tukums 2000" komandu un "Super Nova" - ar "Jelgavu", bet svētdien "Daugavpils" uzņems "Auda" komandu un RFS - "Metta" komandu.
Pēc 32 spēlēm "Riga" ir 83 punkti, RFS 31 mačā - 72, bet "Liepājai" 32 spēlēs - 54 punkti. 31 spēlē 44 un 43 punkti ir attiecīgi "Auda" un "Daugavpils" komandām, 33 punkti ir "Jelgavai", 31 punkts - "Tukums 2000" komandai, pa 26 punktiem - "Super Nova" komandai un "Grobiņai", bet 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.