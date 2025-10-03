Fernando Alonso un Oskars Piastri ātrākie F-1 Singapūras "Grand Prix" pirmajos divos treniņos
"Aston Martin" pilots Fernando Alonso un "McLaren" braucējs Oskars Piastri piektdien Singapūrā sasniedza labākos rezultātus pirmajos divos Pirmās formulas (F-1) čempionāta Singapūras "Grand Prix" posma treniņos.
Alonso pirmajā treniņu sesijā savu labāko apli veica minūtē un 31,116 sekundēs, Šarlu Leklēru no "Ferrari" apsteidzot par 15 sekundes simtdaļām, bet četrkārtējo pasaules čempionu Maksu Verstapenu ("Red Bull"), kuram šī ir vienīgā trase šā gada kalendārā, kurā viņš nav uzvarējis, - par 0,276 sekundēm.
Ceturtais bija "Ferrari" pilots Luiss Hamiltons (+0,364), bet piekto un sesto vietu ieņēma "McLaren" piloti - attiecīgi Piastri un Lando Noriss.
Septīto vietu ieņēma Isaks Adžārs ("Racing Bulls"), astoto - Karloss Sainss ("Williams"), devīto - Juki Cunoda ("Red Bull"), desmito - Estebans Okons ("Haas"), bet 11.vietu - "Mercedes" pārstāvis Džordžs Rasels.
Pirmajā treniņā pie rezultāta netika Aleksanders Albons ("Williams"), kuram radās problēmas ar bremzēm.
The rear brakes on Alex Albon's Williams get too hot in FP1 😲#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1DjyUgiAm4— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Otrajos treniņbraucienos ātrāko laiku sasniedza Piastri, apli veicot minūtē un 30,714 sekundēs. Viņš par 0,132 sekundēm apsteidza Adžāru un par 0,143 sekundēm - Verstapenu.
Ceturtais finišēja Alonso (+0,163), piektais - Noriss (+0,483) un sestais - Alonso komandas biedrs Lanss Strols (+0,508).
Septīto vietu ieņēma Okons, astoto - Sainss, bet devīto un desmito - "Ferrari" piloti Leklērs un Hamiltons.
Pēdējo vietu pēc avārijas, ietriecoties trases nožogojumā ieņēma Rasels, bet avāriju piedzīvoja arī "Racing Bulls" pilots Liems Losons, kurš beigās ieņēma 17.vietu. Uzsākot braukšanu pēc otrās avārijas, jau boksos sadūrās Leklēra ar Norisu, kura mašīnai bija vajadzīgs jauns priekšējais spārns.
Sestdien piloti aizvadīs trešos treniņbraucienus un kvalifikāciju, bet Singapūras "Grand Prix" notiks svētdien.
Pēc 17 posmiem kopvērtējuma līderis ar 324 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 299, Verstapens - 255, Rasels - 212 punktus, bet Leklērs - 165 punktus.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 623 punktiem ieņem "McLaren", 290 punkti ir "Mercedes", 286 punkti - "Ferrari" un 272 punkti - "Red Bull". "McLaren" Singapūrā ir nepieciešami tikai 13 punkti, lai nodrošinātu uzvaru komandu vērtējumā.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".