Mateiko aktīvs "Capitals" zaudējumā, "Panthers" un "Lightning" bez latviešiem asumiem bagāta spēle
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē ceturtdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvētā Vašingtonas "Capitals" komanda, kas savā laukumā atzina Bostonas "Bruins" pārākumu.
"Capitals" zaudēja ar 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), piedzīvojot pirmo neveiksmi piecās pārbaudes spēlēs. Mateiko laukumā pavadīja 11 minūtes un vienu sekundi, no kurām divas minūtes un trīs sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā atzīmējās ar diviem metieniem pa vārtiem, vienu spēka paņēmienu, vienu kļūdu, diviem bloķētiem raidījumiem, uzvarētiem pieciem no deviņiem iemetieniem un neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē Filadelfijas "Flyers" bez latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola (izlaida pirmo pārbaudes spēli sagatavošanās laikā) ierindā ar 3:4 (1:0, 2:3, 0:1) savā laukumā piekāpās Ņujorkas "Islanders", bet Tampabejas "Lightning" mājās bez uzbrucēja Zemgus Girgensona ierindā ar 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) pārspēja čempioni Floridas "Panthers", kas spēlēja bez aizsarga Uvja Balinska.
"Lightning" un "Panthers" spēlē notika vairāki kautiņi un regulāras saķeršanās spēlētāju starpā, kas noveda pie kopumā nopelnītām 186 soda minūtēm. Mājiniekiem sanāca sapelnīt 82 soda minūtes, bet viesiem - 104.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.