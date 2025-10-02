NHL vienība "Panthers" Vilmani nosūta uz fārmklubu AHL
Latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" uz savu fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) Šarlotas "Checkers" ir nosūtījusi latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani, ceturtdien paziņoja klubs.
"Panthers" sastāvā ir palikuši 29 hokejisti, atstājot komandā 18 uzbrucējus, astoņus aizsargus un trīs vārtsargus.
"Panthers" vēsta, ka 13 hokejisti, kuru vidū ir arī Vilmanis, ir nosūtīti uz "Chekers", pavisam komandu atstājot 23 hokejistiem, paziņoja "Panthers" hokeja operāciju prezidents un ģenerālmenedžeris Bils Zito.
Jau ziņots, ka pēdējā pārbaudes spēlē otrdien "Panthers" viesos ar 2:3 piekāpās latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētajai Tampabejas "Lightning".
Girgensons un Vilmanis pie rezultativitātes punktiem netika, bet Balinskis mačā nepiedalījās.
Nākamo pārbaudes spēli "Panthers" aizvadīs ceturtdien, viesos atkārtoti tiekoties ar latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning".
NHL klubu treniņnometnēs ir palikuši deviņi latviešu spēlētāji - Artūrs Šilovs, Raivis Ansons (abi - Pitsburgas "Penguins"), Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets"), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Ēriks Mateiko (Vašingtonas "Capitals"), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning"), Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers") un Dans Ločmelis (Bostonas "Bruins").
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet NHL pamatturnīrs sāksies 7. oktobrī.
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.