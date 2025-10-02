Latvijas futbola izlases kapteinis Kristers Tobers guvis nopietnu savainojumu
Latvijas futbola izlases kapteinis Kristers Tobers guvis nopietnu ceļgala savainojumu un izlaidīs lielāko sezonas daļu, trešdien paziņoja viņa pārstāvētā Skotijas premjerlīgas komanda "Aberdeen".
Jau ziņots, ka aizvadītās nedēļas nogalē Tobers laukumā atgriezās pēc četru mēnešu izlaišanas un nospēlēja 61 minūti "Aberdeen" 0:2 (0:0) zaudētā mačā pret "Motherwell".
Latviešu aizsarga pārstāvētais klubs paziņojumā norāda, ka Tobers nevarēs spēlēt "ilgstoši". "Kluba medicīnas personāls cieši sadarbojas ar speciālistiem, lai precīzi noteiktu traumas nopietnību, taču tiek prognozēts, ka Kristers [Tobers] izlaidīs ievērojamu sezonas daļu," teikts vienības paziņojumā.
"Aberdeen" arī paziņoja, ka pateicoties jaunajiem UEFA noteikumiem, kas klubiem ļauj ilgstoši savainotos spēlētājus aizstāt Eirokausos, vienība Tobera vietā dalībai UEFA Konferences līgā pieteikusi no Anglijas premjerlīgas kluba Totenhemas "Hotspur" izīrēto aizsargu Alfiju Doringtonu.
Tobera pārstāvētā vienība UEFA Konferences līgas pamatturnīru uzsāks šovakar, savā laukumā uzņemot Doneckas "Šahtar" no Ukrainas.