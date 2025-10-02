Bļugers izceļas ar rezultatīvu piespēli mazākumā, Šilovam pilna spēle "Penguins" uzvarā
Ar rezultatīvu piespēli trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē izcēlās Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers, bet vārtsargs Artūrs Šilovs tika galā ar 28 metieniem, sekmējot savu komandu uzvaras.
Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" viesos ar 8:1 (4:0, 2:1, 2:0) sagrāva Kalgari "Flames", bet "Pitsburgas "Penguins" ar Šilovu vārtos izbraukumā ar 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) pārspēja Bufalo "Sabres".
Bļugers ar rezultatīvu piespēli izcēlās mača 17. minūtē, skaitliskajā mazākumā palīdzot panākt 4:0. Kopumā latviešu uzbrucējs uz ledus bija gandrīz 15 minūtes, no kurām teju četras minūtes spēlēja mazākumā. Viņa kontā viens metiens pa vārtiem, viens spēka paņēmiens, viena kļūda, viens bloķēts metiens, uzvarēti astoņi no 20 iemetieniem un pozitīvs lietderības koeficients +1. Uzvarētājiem ar trim punktiem (1+2) izcēlās Kvins Hjūzs, bet divus vārtus guva Makss Sasons.
Tikmēr Šilovs ar 28 no 31 atvairītiem metieniem sekmēja "Penguins" panākumu mačā ar "Sabres". Kopumā latviešu vārtsargs tika galā ar 90,3% metienu. Pitsburga divu vārtu pārsvaru ieguva otrajā trešdaļā, to uzvarot ar 2:0.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.