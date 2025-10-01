"Barcelona" saņem aukstu dušu no PSG, ar Holanna diviem vārtiem nepietiek "City" uzvarai Monako: pēdējo sekunžu drāmas Čempionu līgā
Ar pamatīgām drāmām trešdien aizritējusi UEFA Čempionu līgas otrā kārta: vispirms Parīzes "Saint-Germain" pēdējās sekundēs viesos izrāva uzvaru pār "Barcelona", bet Mančestras "City" arī pēdējā mirklī izlaida no rokām uzvaru spēlē pret "Monaco".
Pagājušās sezonas turnīra uzvarētāja, Francijas futbola komanda Parīzes "Saint-Germain" (PSG) trešdien viesos ar 2:1 (1:1) pārspēja "Barcelona".
Pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm mājinieku uzbrukumu pēc pārtvertas piespēles iesāka Lamine Jamals, un pēc ātras saspēles pēc Markusa Rešforda piespēles ar precīzu sitienu izcēlās Ferans Torress. Savukārt 38.minūtē Senī Majulu soda laukumā izlauzās starp diviem aizsargiem un raidīja bumbu "Barcelona" vārtos, panākot neizšķirtu. Parīzieši izrāva uzvaru tikai pamatlaika pēdējā minūtē, kad no soda laukuma vārtus guva Gonsālu Ramoss un atnesa PSG otro uzvaru Čempionu līgā.
Tikmēr Anglijas premjerlīgas klubs Mančestras "City" izbraukumā ar 2:2 (2:1) cīnījās neizšķirti "Monaco". Abus vārtus uzvarētāju labā guva Ērlings Holanns, kurš ar precīziem sitieniem izcēlās 15. un 44.minūtē, bet mājinieki panāca neizšķirtu 90.minūtē, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Eriks Daiers.
Citā mačā pie panākuma tika pagājušās sezonas Itālijas A sērijas uzvarētāja "Napoli", kas mājās ar 2:1 (1:0) pārspēja Lisabonas "Sporting". Neapolieši uzvaru nesošos vārtus guva 79.minūtē, viesu vārtsargu pārspējot Rasmusam Hejlundam.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".