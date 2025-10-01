Dana Rožlapa (foto: Latvijas Riteņbraukšanas federācija)
Šodien 17:44
Dana Rožlapa izcīna 21.vietu Eiropas čempionāta individuālajā braucienā
Latvijas riteņbraucēja Dana Rožlapa trešdien Francijā ieņēma 21.vietu Eiropas čempionāta individuālajā braucienā. Sieviešu elites grupā sacensības notika 24 kilometrus garā distancē pa līdzenumu, uzvaru svinot šveicietei Marlēnai Roiserei, kura brauca ar vidējo ātrumu 43,486 kilometri stundā un finišēja 30 minūtēs un septiņās sekundēs.
Otrā bija norvēģiete Mie Bjerndāla-Utestāda, bet trešo vietu ieņēma nīderlandiete Miša Brēdevolda - viņas zaudēja attiecīgi 49 un 51 sekundi. Divas sekundes desmitdaļas no labāko trijnieka atpalika norvēģiete Katrīna Olerūda.
Rožlapa distanci veica trīs minūtes un 30 sekundes lēnāk par uzvarētāju, ieņemot 21.vietu 31 riteņbraucējas konkurencē.
Latvijas čempione Rožlapa šajās meistarsacīkstēs startēja tikai individuālajā braucienā.