"Aces" papildlaikā nolauž "Fever" un iekļūst WNBA finālā
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētās komandas Fīniksas "Mercury" pretinieces Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālā būs Lasvegasas "Aces" vienība.
"Aces" otrdien WNBA pusfināla sērijas izšķirošajā mačā savā laukumā papildlaikā ar 107:98 (23:23, 24:22, 24:18, 15:23, 21:12) pārspēja Indiānas "Fever" un sērijā triumfēja ar 3-2. Uzvarētāju rindās 35 punktus un astoņas bumbas zem groziem sakrāja Eiža Vilsone, 32 punkti un desmit rezultatīvas piespēles Džekijas Jangas kontā, bet vēl 17 punktus pievienoja Čelsija Greja. "Fever" rindās 27 punktus guva Odiseja Simsa, 16 - Nataša Hovarda, bet 15 punktus sakrāja Kelsija Mičela, kura traumas dēļ spēli atstāja trešajā ceturtdaļā. "Fever" šajā mačā nācās iztikt vēl bez divām savainotām līderēm - Keitlinas Klārkas un Sofijas Kaningemas.
Jau ziņots, ka iepriekš finālu sasniedza Laksas pārstāvētā "Mercury", kas otrajā pusfināla pārī ar 3-1 pārspēja regulārā čempionāta labāko komandu Minesotas "Lynx".
Šosezon WNBA čempiones pirmo reizi tiks noteiktas sērijā līdz četrām uzvarām. Pirmās divas finālsērijas spēles sestdien un svētdien norisināsies Lasvegasā, bet nākamie divi mači nākamajā ceturtdienā un sestdienā tiks aizvadīti Fīniksā. Ja būs nepieciešamas vēl spēles, tad tās tālāk notiks pamīšus "Aces" un "Mercury" laukumā.
Laksai būs iespēja kļūt par vēsturē otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014.gadā ar šo pašu Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota.
"Mercury" ir trīskārtēja WNBA čempione, titulu iegūstot 2007., 2009. un 2014. gadā. Iepriekšējo reizi finālā tā spēlēja 2021. gadā, kad ar 1-3 zaudēja Čikāgas "Sky". Savukārt "Aces" ir divkārtēja WNBA čempione, par labāko komandu kļūstot 2022. un 2023. gadā. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.