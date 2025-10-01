Girgensona pārstāvētā "Lightnings" NHL pārbaudes spēlē pieveic Balinska un Vilmaņa "Panthers"
Latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Tampabejas "Lightning" otrdien pirmssezonas pārbaudes spēlē pārspēja Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa vienību Floridas "Panthers".
"Lightning" savā laukumā pieveica pēdējo divu sezonu čempionus ar 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), bet Girgensons un Vilmanis pie rezultativitātes punktiem netika, kamēr Balinskis mačā nepiedalījās. Girgensonam šajā mačā viens metiens pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients, kamēr Vilmanis maču noslēdza ar koeficientu -1.
Citā pārbaudes spēlē Vašingtonas "Capitals" bez latviešu uzbrucēja Ērika Mateiko ierindā viesos ar 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) pārspēja Kolumbusas "Blue Jackets", kuras pieteikumā nebija vārtsarga Elvja Merzļikina. Savukārt Detroitas "Red Wings" bez uzbrucēja Eduarda Tralmaka sastāvā izbraukumā ar 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) pieveica Čikāgas "Blackhawks" hokejistus.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.