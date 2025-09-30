Latvijas spīdvejisti ielaužas Nāciju kausa finālā
Latvijas spīdveja izlase ar Andžeju Ļebedevu, Jevgeņiju Kostigovu un Daniilu Kolodinski sastāvā otrdien Toruņā iekļuva Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) Nāciju kausa ("Speedway of Nations") finālā.
Latvijas izlase pirmajā pusfinālā sakrāja 30 punktus un ieņēma trešo vietu aiz Zviedrijas ar 40 punktiem un pašreizējās čempiones Lielbritānijas ar 37 punktiem.
Pirmajā braucienā Latvijas spīdvejisti Ļebedevs un Kostigovs ar 6:3 uzvarēja norvēģus, Ļebedevam uzvarot, bet otrajā Ļebedevs un Kolodinskis, kurš, sākot ar otro braucienu nomainīja Kostigovu, ar 2:7 zaudēja zviedriem, Ļebedevam ieņemot trešo vietu.
Trešajā braucienā uzvarēja Ļebedevs, bet Latvijas spīdvejisti ar 6:3 pārspēja Vāciju, bet ceturtajā braucienā Ļebedevs un Kolodinskis svinēja dubultuzvaru un ar 7:2 pieveica slovēņus.
Piektajā braucienā Latvijas spīdvejisti atkārtoja 7:2 uzvaru braucienā ar Itāliju, bet sestajā Ļebedevs ierindojās trešajā vietā, Latvijai ar 2:7 piekāpjoties britiem.
Pirmo divu vietu ieguvējas Zviedrija un Lielbritānija uzreiz nodrošināja vietas finālā.
Cīņā par pēdējo ceļazīmi uz finālu Latvija tikās ar Vāciju un svinēja dubultuzvaru, Ļebedevam izcīnot piekto uzvaru septiņos braucienos.
Atšķirībā no ierastās punktu skaitīšanas sistēmas, šajās sacensībās par uzvaru pienākas četri punkti, par otro vietu - trīs, par trešo - divi, bet ceturtās vietas ieguvējs savai komandai punktus nesagādā. Šāda sistēma ir izveidota, lai braucienos nebūtu neizšķirtu rezultātu.
Par iekļūšanu finālā cīnās 14 valstu izlases. Savukārt mājinieki poļi, kuru rindās ir pieckārtējais pasaules čempions Bartošs Zmarzlīks, Dominiks Kubera un Patriks Dudeks, vietu finālā jau ir garantējuši.
Otrajā pusfinālā spēkus samēros Austrālijas, Argentīnas, Čehijas, Dānijas, Somijas, Francijas un Ukrainas spīdvejisti.
Pērn pasaules čempionātā Latvijas izlase ar Ļebedevu, Kostigovu un Kolodinski ierindā izcīnīja septīto vietu. Par uzvarētājiem kļuva Lielbritānijas spīdvejisti, aiz sevis atstājot Austrālijas un Zviedrijas izlases.
Nāciju kauss Toruņā notiks no 30.septembra līdz 4.oktobrim.