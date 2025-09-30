"Neptūnas" piekāpjas "Šlask", Lomažam 10 punkti
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien Polijā guva desmit punktus Klaipēdas "Neptūnas" zaudējumā Latvijas trenera Ainara Bagatska trenētajam Polijas klubam Vroclavas "Šlask" ULEB Eirokausa izbraukuma spēlē.
"Šlask" uzvarēja ar 95:85 (28:21, 19:24, 23:24, 25:16).
Lomažs 29 minūtēs un vienā sekundē laukumā realizēja vienu no trijiem divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un visus piecus soda metienus. Viņa kontā arī atlēkusī bumba, četras rezultatīvas piespēles, trīs pārķertas bumbas, divas kļūdas, trīs personiskās piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients septiņi.
Viesiem rezultatīvākais ar 16 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm bija Arns Velička, bet uzvarētājiem 21 punktu guva Kadri Grejs.
Vēl vienā otrdienas spēlē Turcijas klubs Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa pieteikumā savā laukumā ar 93:96 (23:20, 16:28, 26:22, 28:26) piekāpās Ulmas "Ratiopharm".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Aizvadītajā sezonā Mareka Mejera pārstāvētā Klužas-Napokas U-BT ULEB tika līdz Eirokausa ceturtdaļfinālam.
Pērn Eirokausā triumfēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.