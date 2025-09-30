Latvijas basketbolists Leimanis šķiras no Meksikas čempionvienības "Diablos Rojos"
Latvijas basketbolists Toms Leimanis neturpinās spēlēt Kriša Helmaņa pārstāvētajā Meksikas čempionvienībā "Diablos Rojos", otrdien klubs paziņoja savā "Instagram" kontā.
31 gadu vecais Leimanis 14 spēlēs "Diablos Rojos" rindās vidēji mačā sakrāja 5,4 punktus, 1,9 atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles.
Leimanis pagājušajā sezonā pārstāvēja Santjago de Kompostelas "Monbus Obradorio" no Spānijas, bet pirms tam divas sezonas spēlēja citā ACB komandā Madrides "Estudiantes". "Ventspilī" karjeru uzsākušais aizsargs ir pārstāvējis arī "Liepājas lauvas", "Valka"/"Valga" komandu, grieķu Amaliadas "Koroivos", spāņu "Valladolid", baltkrievu klubu "Tsmoki-Minsk", ukraiņu "Odesa" un lietuviešu vienību Klaipēdas "Neptunas".
Leimanis tika iekļauts Latvijas izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā pirms Eiropas čempionāta finālturnīra, tomēr augusta sākumā kandidātu pulku pameta.
Jau ziņots, ka Helmanis, kurš pagājušajā sezonā pārstāvēja "Rīgas zeļļus", meksikāņu čempioniem pievienojās jūnija sākumā.
Čempionāta turnīra tabulā "Diablos Rojos" ar 20 uzvarām 28 spēlēs ieņēma trešo vietu un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
"Diablos Rojos" komanda ir dibināta pirms gada, taču jau pirmajā kluba pastāvēšanas sezonā izcīnīja Meksikas čempiontitulu.
Meksikas čempionāts noslēgsies decembrī.