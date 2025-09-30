Līdzjutēju uzvedības dēļ FIFA piespriež sankcijas Latvijas pretiniecei Pasaules kausa kvalifikācijā Serbijai
Par serbu līdzjutēju uzvedību Serbijas vīriešu futbola izlases mačā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā Serbijas Futbola asociācijai (FSS) piešķirts naudas sods, kā arī pieprasīts samazināt skatītāju skaitu nākamajā spēlē, otrdien pavēstīja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA).
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē septembra sākumā Serbija mājās ar 0:5 atzina Anglijas pārākumu. FIFA Disciplinārā komiteja norādīja, ka mača laikā līdzjutēji spīdinājuši lāzera starus, izmantojuši nepiedienīgus žestus, vārdus un priekšmetus, traucējuši himnu izpildīšanu, kā arī izcēlušies ar diskriminējošu uzvedību.
FSS tika piešķirts 85 000 eiro sods, kā arī FIFA noteikusi, ka nākamais mačs Pasaules kausa kvalifikācijā Serbijai jāaizvada tukšāku tribīņu priekšā, samazinot līdzjutēju skaitu par vismaz 20%. Serbija nākamo Pasaules kausa kvalifikācijas maču aizvadīs 11. oktobrī, savā laukumā uzņemot Albāniju. Sākotnēji spēles norise bija paredzēta Belgradā, bet drošības apsvērumu dēļ tā tika pārcelta uz citu Serbijas pilsētu Leskovacu.
K grupas līdere ar 15 punktiem ir Anglija, Albānijai un Serbijai ir attiecīgi astoņi un septiņi punkti, Latvijas futbolisti iekrājuši četrus punktus, bet nākamā Latvijas pretiniece Andora ir bez punktiem. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.