Anrī Ravinskis šī gada pasaules čempionātā debitēja Latvijas hokeja izlasē.
Hokejs
Šodien 10:47
Latvijas izlases uzbrucējs Ravinskis tiek nosūtīts uz AHL
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Vankūveras "Canucks" pirmdien uz tās fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL) nosūtīja Latvijas izlases uzbrucēju Anrī Ravinski.
22 gadus vecais Ravinskis ar "Canucks" vienību maijā noslēdza divu gadu divvirzienu līgumu un jauno sezonu uzsāks Ebotsfordas "Canucks" rindās AHL. Kopumā no pirmās komandas treniņnometnes atskaitīti 16 spēlētāji.
General Manager Patrik Allvin has announced that the #Canucks have made the following roster updates: pic.twitter.com/D5F1i4m8BB— Vancouver Canucks (@Canucks) September 29, 2025
Ravinskis "Canucks" sastāvā nevienu pārbaudes spēli neaizvadīja. "Canucks" rindās palicis latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš līdz šim piedalījies divās no četrām pārbaudes spēlēm.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Savukārt AHL turnīra sākums paredzēts 10. oktobrī.