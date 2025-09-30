Latvijas izlases uzbrucējs Ravinskis tiek nosūtīts uz AHL
Anrī Ravinskis šī gada pasaules čempionātā debitēja Latvijas hokeja izlasē.
Hokejs

Latvijas izlases uzbrucējs Ravinskis tiek nosūtīts uz AHL

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Vankūveras "Canucks" pirmdien uz tās fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL) nosūtīja Latvijas izlases uzbrucēju Anrī Ravinski.

Latvijas izlases uzbrucējs Ravinskis tiek nosūtīts...

22 gadus vecais Ravinskis ar "Canucks" vienību maijā noslēdza divu gadu divvirzienu līgumu un jauno sezonu uzsāks Ebotsfordas "Canucks" rindās AHL. Kopumā no pirmās komandas treniņnometnes atskaitīti 16 spēlētāji.

Ravinskis "Canucks" sastāvā nevienu pārbaudes spēli neaizvadīja. "Canucks" rindās palicis latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš līdz šim piedalījies divās no četrām pārbaudes spēlēm.

NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Savukārt AHL turnīra sākums paredzēts 10. oktobrī.

Tēmas

NHLTeodors BļugersAHLVankūveras "Canucks"Anrī Ravinskis

Citi šobrīd lasa