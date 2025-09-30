Ābols ar meistarīgiem vārtiem turpina tuvoties "Flyers" sastāvam, čempiones rindās izceļas Sandis Vilmanis
Latvijas uzbrucēji Sandis Vilmanis un Rodrigo Ābols pirmdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlēs, palīdzot savām komnadām izcīnīt uzvaras.
Floridas "Panthers" savā laukumā papildlaikā pārspēt Karolīnas "Hurricanes" vienību. Vilmaņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" savā laukumā ar 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Karolīnas "Hurricanes", bet Ābola vienība Filadelfijas "Flyers" viesos ar 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1, 1:0) uzvarēja Bostonas "Bruins", kuras rindās nebija latviešu uzbrucēja Dana Ločmeļa.
Vilmanis otrā perioda desmitajā minūtē pretuzbrukumā ar nūjas neērto pusi panāca 2:0 mājinieku labā. Kopumā latviešu uzbrucējs uz ledus pavadīja 14 minūtes un sešas sekundes, no kurām trīs minūtes un 40 sekundes spēlēja vairākumā. Vilmaņa rēķinā divi metieni pa vārtiem, trīs spēka paņēmieni, viena kļūda, viens bloķēts metiens un neitrāls lietderības koeficients.
Balinskis spēlēja 21 minūti un piecas sekundes, no kurām četras minūtes un astoņas sekundes laukumā bija vairākumā, bet 36 sekundes - mazākumā. Latviešu aizsargs statistikā atzīmējās ar vienu spēka paņēmienu, vienu pārtvertu ripu, vienu bloķētu metienu un neitrālu lietderības koeficientu.
Pamatlaikā vārtus "Panthers" labā guva arī Brets Čorskī un Džeks Studnika, kurš papildlaika pirmajā minūtē vairākumā nodrošināja arī uzvaru. "Hurricanes" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Dživani Smits, Aleksandrs Ņikišins un Džastins Robidass.
Tikmēr Ābols mačā pret "Bruins" otrā perioda pēdējā minūtē ar teicamu plaukstas metienu no labā iemetiena apļa panāca 2:1 savas komandas labā. Latviešu uzbrucējs kopumā uz ledus pavadīja 12 minūtes un 55 sekundes, no kurām 51 sekundi spēlēja mazākumā. Viņa rēķinā divi metieni pa vārtiem, divi spēka paņēmieni, viens bloķēts metiens, uzvarēti divi no pieciem iemetieniem un pozitīvs lietderības koeficients +1.
Pamatlaikā "Flyers" rindās izcēlās arī Noa Keits, bet vienīgo pēcspēles metienu realizēja Bobijs Brinks. "Bruins" rindās precīzi metieni Šonam Kuralī un Morganam Gīkijam.
Citā pārbaudes spēlē Pitsburgas "Penguins" bez vārtsarga Artūra Šilova un uzbrucēja Raivja Ansona ar 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) pieveica Detroitas "Red Wings", kuras rindās nebija uzbrucēja Eduarda Tralmaka.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.