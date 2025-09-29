“Rīgas zeļļi” izrauj uzvaru pār Varšavas “Dziki”
Latvijas komanda "Rīgas zeļļi" pirmdien Varšavā atspēlēja 15 punktu deficītu un svinēja uzvaru savā debijā Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL).
"Rīgas zeļļi" ar 93:91 (17:21, 29:32, 29:19, 18:19) pieveica Varšavas "Dziki".
Uzvarētājiem Frenkijs Fidlers sakrāja 27 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas. 23 punktus guva Jānis Bērziņš, 15 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Toms Skuja, bet desmit punktus guva Rodijs Mačoha.
Mājiniekiem ar 35 gūtiem punktiem izcēlās Lendriass Hortons, 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Benets Vanders, bet 11 punktus un astoņas atlēkušās bumbas - Odijs Oguama.
Mājinieki spēli pēc Mihala Aleksandroviča divpunktu metiena sāka ar 11:0 izrāvienu, bet rīdzinieki atbildēja ar astoņiem pēc kārtas gūtiem punktiem, pēc Jāņa Bērziņa tālmetiena pietuvojoties līdz 8:11.
Tuvāk rezultātā "Rīgas zeļļiem" pirmajā puslaikā tikt neizdevās, bet poļi pēc diviem precīziem Lendriasa Hortona soda metieniem 17.minūtē panāca 15 punktu pārsvaru - 41:26.
Tikai puslaika beigās rīdzinieki pēc Frenkija Fidlera četru punktu gājiena, iemetot tālmetienu un realizējot soda metienu, vēlreiz pietuvojās līdz triju punktu deficītam - 46:49. Toties trešās ceturtdaļas vidū pēc sešu punktu izrāviena un diviem precīziem Bērziņa soda metieniem pirmoreiz spēlē "Rīgas zeļļi" izvirzījās vadībā ar 65:63.
Pēc 77:79 rīdziniekiem ar precīziem trīspunktu metieniem izcēlās Toms Skuja un Rolands Šulcs, panākot 83:79 un pretiniekus vadībā vairs nelaižot. Spēles beigās gan Fidlers, rezultātam esot 92:91, nerealizēja divus soda metienus, bet Bērziņš no diviem soda metieniem iemeta tikai otro, taču mājinieki punktus gūt nespēja.
"Rīgas zeļļi" savā trešajā sezonā pirmo reizi startē oficiālā starptautiskā turnīrā, kas nav Latvijas-Igaunijas Basketbola līga (LIBL).
Pagājušajā nedēļā ar uzvaru jauno ENBL sezonu sāka "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola". 27 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvadīs apļa turnīru ar astoņām pārējām grupas komandām - pa četrām spēlēm mājās un izbraukumā.
ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūs 16 komandas. Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025.gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".