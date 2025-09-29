"Riga" futbolisti šodien pārspēja "Daugavpili"
Latvijas čempionāta līdere "Riga" pirmdien Daugavpilī svinēja uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 31. kārtas spēlē un pārsvaru pār vicelīderi RFS palielināja līdz astoņiem punktiem.
"Riga" ar 1:0 (0:0) pārspēja "Daugavpili".
Pirmajā puslaikā vairāk uzbruka "Riga", bija vārtu gūšanas iespējas arī mājiniekiem, bet puslaiks beidzās bez gūtiem vārtiem - 0:0.
53.minūtē pretuzbrukumā pēc Gotjē Mankendā piespēles no labās puses vienatnē ar mājinieku vārtsargu Jāni Beku nonāca Alberto Grimaldo, apspēlējot vārtsargu un raidot bumbu vārtos - 1:0 "Riga" komandas labā.
Savu vienīgo zaudējumu šajā sezonā "Riga" piedzīvoja tieši pret "Daugavpili", pirmajā aplī mājās piekāpjoties ar 1:2. Otrajā aplī rīdzinieki guva vārtus spēles beigās un viesos uzvarēja ar 1:0, bet trešajā aplī mačs noslēdzās neizšķirti 1:1.
Piektdien "Metta" savā laukumā Jūrmalā ar 0:1 zaudēja "Grobiņai", bet sestdien "Jelgava" un "Auda" komandas spēlēja neizšķirti - 1:1. Svētdien "Tukums 2000" panāca uzvaru ar 2:1 pār "Super Nova" komandu, bet RFS spēlēja 2:2 ar "Liepāju".
Pēc 31 aizvadītās kārtas "Riga" ir 80, RFS - 72, bet "Liepājai" - 54 punkti. 44 un 43 punkti ir attiecīgi "Auda" un "Daugavpils" komandām, 33 punkti ir "Jelgavai", 31 punkts - "Tukums 2000" komandai, pa 26 punktiem - "Super Nova" komandai un "Grobiņai", bet 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.