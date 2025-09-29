BK "Liepājai" krietni samazinājies budžets un jauno sezonu sagaida ar jaunāko sastāvu kluba vēsturē
Latvijas basketbola klubs "Liepāja" jaunajā sezonā paļausies uz jaunajiem spēlētājiem un šobrīd konkrētus mērķus neizvirza, sacīja kluba direktors Normunds Atvars.
Kā norāda Liepājas kluba direktors, tad jaunajā sezonā komandas budžets būs mazāks nekā pērn, jo pagājušajā sezonā krietni palielinātais budžets neesot devis vēlamo rezultātu. "Mēs palielinājām budžetu ļoti ievērojami, bet notika tas, ka arī visi citi klubi pieaudzēja budžetu," skaidroja Atvars. "Ar visu to nespējām iekļūt četriniekā. Sausais atlikums bija tāds, ka nauda iztērēta vairāk, bet iegūts mazāk. Pagājušajā sezonā kopējais vīriešu, sieviešu un jauniešu komandu budžets bija no 800 000 līdz vienam miljonam kopā ar bartera darījumiem, bet šosezon šis skaitlis varētu būt ap 600 000 līdz 700 000 tūkstošiem," par kluba finansēm pastāstīja Atvars, piebilstot, ka lielākā daļa no finansējuma tomēr nepieciešama vīriešu komandas uzturēšanai.
Kluba direktors atklāja, ka jau pavasarī pārrunās ar vadību esot izvērtēti divi varianti - vai nu atkal būtiski jāpalielina budžets, vai arī jāiet savādāks ceļš, kur komanda bijusi pirms vairākiem gadiem. "Izlēmām, ka iesim citu ceļu - drastiski izmainām sastāvu un piesaistām jaunos spēlētājus," pastāstīja Atvars. "Tur mums arī sakrita situācija, ka pāris aģentūras piedāvāja vairākos jaunos talantus - dažādu U-18 un U-20 izlašu līderus, arī daži mūsu U-16 spēlētāji. Zīmējās ļoti interesanta komanda un gājām šo ceļu." Kā atzina komandas direktors, tad visus vēlamos spēlētājus izdevās iegūt, bet komanda tik un tā ir ļoti jauna. Vienībā vecākais spēlētājs ir dzimis 2001.gadā. "Tik jauna komanda mums nekad nav bijusi," piezīmēja Atvars. Pēc iepriekšējās sezonas noslēdzās līgums ar galveno treneri Artūru Visocki-Rubeni, ar kuru jau komanda faktiski bija atvadījusies, tomēr pēc jaunā ceļa izvēles tika piedāvāts trenerim palikt. "Viss salikās un viņš palika," trenera izvēli skaidroja liepājnieku pārstāvis. "Mums bija vajadzīgs Artūrs, lai būtu jaunie spēlētāji, un jaunie spēlētāji, lai būtu Artūrs."
"Šobrīd mērķus neizvirzām," par gaidāmo sezonu sacīja komandas direktors. "Lai izvirzītu mērķus ir jāzina, kas ir konkurenti. Mūsu pirmo pretinieku [Keilas "Coolbet" no Igaunijas] pieteikumā, piemēram, ir tikai septiņi spēlētāji." Šobrīd komandā ir 13 spēlētāji, bet "Liepāja" vēl komplektāciju nav pabeigusi un iespējami viens vai divi papildinājumi. "Ir iespēja varbūt iegūt vēl vienu jaunu izlases spēlētāju un vēl vienu leģionāru, kas varētu būt ar lielāku pieredzi. Ja šie spēlētāji mums pievienojas, tad mums ir viens spēku samērs, ja nē - tad cits," norādīja Atvars, piezīmējot, ka pirmo reizi sešu gadu laikā vienībā būs leģionāri.
Aizvadītajā sezonā liepājnieki Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) pamatturnīrā bija septītie un izslēgšanas turnīrā apstājās ceturtdaļfinālā, šo pašu fāzi nepārvarot arī Latvijas Basketbola līgā (LBL), bet Latvijas kausā tika līdz pusfinālam, kurā zaudēja "Ventspils" vienībai. Liepājas komanda pirmo maču LIBL aizvadīs sestdien viesos pret Keilas "Coolbet", bet pirmajā mājas spēlē nākamajā trešdienā tiksies ar igauņu "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
Komandas sastāvs: Edvards Egle, Edvards Jonaitis, Reds Martinsons, Kristians Feierbergs, Rinalds Timma, Emīls Krūmiņš, Kristiāns Šulcs, Vitālijs Šimanskis, Edgars Lieķis, Henriks Bajārs, Matīss Ozoliņš-Pese, Ksavjers Dusels, Iļja Kurucs. Galvenais treneris - Uldis Švēde, trenera asistenti - Arvis Steckis un Olafs Ozols.