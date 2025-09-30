Anete Šteinberga palīdz Skio "Famila" izcīnīt Itālijas Superkausu
Latvijas basketboliste Anete Šteinberga svētdien guva 12 punktus Itālijas Superkausa mačā un palīdzēja Skio "Famila" komandai iegūt sezonas pirmo titulu.
Skio basketbolistes savās mājās notikušā turnīra finālā ar rezultātu 68:56 (19:21, 10:16, 19:6, 20:13) pārspēja Šteinbergas savulaik pārstāvēto Venēcijas "Umana Reyer".
Šteinberga spēlēja 30 minūtes un 16 sekundes, realizēja pa vienam no izpildītajiem diviem divpunktu metieniem un tālmetieniem, kā arī septiņus no astoņiem soda metieniem. Tāpat latvietes rēķinā bija septiņas atlēkušās bumbas, viena kļūda, viena piezīme, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, otrs labākais +/- rādītājs komandā (+15), kā arī visvairāk efektivitātes koeficienta punktu (15).
Uzvarētājām 21 punktu guva Marija Alkolado, bet pretiniecēm par vienu punktu vairāk bija Ivanai Dojkičai. Sestdien pusfinālā Šteinberga ar 17 punktiem bija rezultatīvākā Skio komandas rindās, palīdzot ar 60:42 pārspēt Kampobaso "Magnolia" vienību, kurai četrus punktus guva Laura Meldere.
"Famila" Superkausā uzvarējusi 14 reizes.