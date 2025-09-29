Ēriks Mateiko Vašingtonas "Capitals" uzvarā pārbaudes spēlē demonstrē aktīvu spēli
Latvijas uzbrucējs Ēriks Mateiko svētdien savā otrajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē atzīmējās ar aktīvu sniegumu, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Capitals" komandai izcīnot uzvaru.
"Capitals" viesos ar rezultātu 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzveica Ņūdžersijas "Devils". Mateiko, spēlējot trešajā uzbrucēju virknējumā, uz ledus bija 11 minūtes un 19 sekundes, pa vārtiem nemeta, toties izpildīja trīs spēka paņēmienus un uzvarēja trīs no septiņiem iemetieniem. Latvietis spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Pirmajā periodā viesus vadībā izvirzīja Grēms Klārks un otrajā trešdaļā 2:0 panāca Raiens Lenards. Līdz pamatlaika beigām 2:2 panāca Niko Hišīrs un Šeins Lašāns.
Tikmēr zaudējumu piedzīvoja uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks", kas izbraukumā ar 3:4 (0:2, 0:1, 3:1) atzina Edmontonas "Oilers" pārākumu. Bļugers šai spēlei netika pieteikts. NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī.
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.