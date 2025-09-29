Laksa var atkārtot Jēkabsones-Žogotas panākumu - “Mercury” iekļūst WNBA finālā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien palika rezervē Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) pusfināla sērijas mačā, viņas pārstāvētajai Fīniksas "Mercury" nodrošinot vietu finālā.
"Mercury" ceturtajā spēlē mājās ar rezultātu 86:81 (14:25, 24:13, 17:30, 31:13) pārspēja Minesotas "Lynx" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
Fīniksas vienības pretiniece finālā būs Indiānas "Fever" vai Lasvegasas "Aces". Šajā sērijā otrdien notiks izšķirīgā, piektā spēle.
Laksai būs iespēja kļūt par vēsturē otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014.gadā ar šo pašu Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota.
Svētdienas mačā "Mercury" rindās ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Alīša Tomasa, 21 punkts bija vācietei Satu Sabalī, bet pa 13 iemeta Kalea Kopere un Devanna Bonere. Pretinieces no zaudējuma neglāba Kailas Makbraidas 31 punkts, Kortnija Viljamsa guva 20 punktus, bet Džesika Šeparda - 14.
"Lynx" komandai nevarēja palīdzēt galvenā trenere Šerila Rīva, kura iepriekšējā mačā nesavaldījās laukumā un pēc tam preses konferencē asi izteicās par tiesnešiem. Tāpat pamatturnīra uzvarētājai bija jāiztiek bez Nafīsas Koljē, kura trešajā spēlē guva potītes traumu.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā viešņas bija vadībā ar 13 punktiem, taču "Mercury" strauji atspēlējās un, pateicoties Boneres diviem tālmetieniem, pārņēma vadību.
"Mercury" ir trīskārtēja WNBA čempione, titulu iegūstot 2007., 2009. un 2014. gadā. Iepriekšējo reizi finālā tā spēlēja 2021.gadā, kad ar 1-3 zaudēja Čikāgas "Sky".
WNBA pusfināla sērijas norit līdz trim uzvarām, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.