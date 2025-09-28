Pļaviņš/Fokerots "Elite 16" turnīrā paliek ceturtie
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā aizvadītajā Riodežaneiro "Elite 16" turnīra bronzas spēlē piedzīvoja zaudējumu ar 1-2 (21:17, 17:21, 11:15) piekāpjoties nīderlandiešiem Stefanam Būrmansam/Jorikam de Hrūtam (2.).
Šim pašam Nīderlandes duetam latvieši augustā zaudēja arī cīņā par Hamburgas "Elite 16" turnīra bronzu. Turnīru noslēdzot ceturtajā vietā, Pļaviņš/Fokerots tika pie 900 ranga punktiem. Pērn Latvijas duets Riodežaneiro turnīrā izcīnīja bronzas medaļas. Vispirms svētdien latvieši pusfinālā ar 0-2 (19:21, 17:21) zaudēja Kataras duetam Ahmeds Tidžans/Šerifs Junuss (4.).
Jau ziņots, ka apakšgrupā Pļaviņš/Fokerots uzvarēja abās spēlēs un, lai gan zaudēja astotdaļfinālā, iekļuva ceturtdaļfinālā kā laimīgie zaudētāji. Iepriekš ziņots, ka sieviešu sacensībās Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kas sacensībās bija izsēts ar otro numuru, sestdien Brazīlijā finišēja dalītā devītajā vietā, nopelnot 600 pasaules ranga punktu. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.