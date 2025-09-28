Latvijas pludmales volejbola duets Bedrītis/Rinkevičs "Futures" turnīrā izcīna otro vietu
Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs svētdien Turcijā aizvadīto profesionālās pludmales volejbola tūri (BPT) "Futures" noslēdza ar sudraba medaļām.
Pusfinālos ar septīto numuru turnīrā izsētais duets Bedrītis/Rinkevičs ar 2-0 (21:15, 22:20) pārspēja ukraiņus Oleksiju Bubļiku un Ivanu Dacjuku (11.), bet Bulgačs un Graudiņš (9.) ar 1-2 (19:21, 27:25, 7:15) zaudēja turkiem Batuhanam Kuru/Jusufam Ezdemiram (4.),
Vēlāk finālā Bedrītis/Rinkevičs ar 1-2 (21:17, 14:21, 14:16) zaudēja Turcijas duetam, bet spēlē par bronzu Bulgačs/Graudiņš ar 0-2 (18:21, 9:21) atzina ukraiņu pārākumu. Bedrītis/Rinkevičs turnīrā tika pie 360 ranga punktiem, bet Bulgačs/Graudiņš sakrāja 280 punktus.
Sieviešu turnīrā Monika Mamaja/Alise Aleksāne apstājās ceturtdālfinālā, bet Adele Kalniņa/Estere Zaķīte zaudēja kvalifikācijas otrajā kārtā un pamatturnīrā neiekļuva. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.