"Tukums 2000" futbolisti mača galotnē uzveic "Super Nova" vienību
Svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 31. kārtas spēlē "Tukums 2000" komanda mājās ar 2:1 (0:1) pārspēja "Super Nova" vienību.
Tukumniekiem precīzu sitienu izpildīja Niks Dusalijevs un Raivis Ķiršs, bet "Super Nova" labā vārtus guva Rjuga Nakamura. Pirmie vārti tika gūti 14.minūtē, kad pēc Ralfa Šitjakova izpildītā stūra sitiena Nakamura ar galvu raidīja bumbu vārtos. Dažas epizodes pirms tam tukumniekus no zaudētiem vārtiem glāba Ņikita Parfjonovs.
Mača 64.minūtē Macuši Kurokava ar tālu piespēli atrada Dusalijevu, kurš raidīja bumbu tīklā un panāca izlīdzinājumu. Tukumnieki uzvaru nodrošināja ar vārtiem 86.minūtē, kad pēc Bogdana Samoilova izpildītā stūra sitiena kāju pie tālā vārtu staba pielika Ķiršs.
Vēl šodien pirmā trijnieka duelī "Liepāja" savā laukumā uzņems RFS. Piektdien "Metta" savā laukumā Jūrmalā ar 0:1 zaudēja "Grobiņai", bet sestdien "Jelgava" un "Auda" komandas spēlēja neizšķirti - 1:1. Pirmdien "Daugavpils" uzņems "Riga" vienību.
Turnīra tabulā pēc 30 spēlēm 77 punkti ir "Riga", 71 punkts - RFS vienībai, bet 53 punkti - "Liepājai". 31 cīņā 44 punkti ir "Auda" komandai, 43 punkti 30 spēlēs - "Daugavpilij", sestā ar 33 punktiem 31 cīņā ir "Jelgava", 31 punkts ir "Tukums 2000" vienībai un 26 punkti - "Super Nova" komandai, bet 31 mačā 26 punkti ir "Grobiņai" un 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.