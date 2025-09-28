Riteņbraucējs Skujiņš izcīna augsto piekto vietu pasaules čempionāta grupas braucienā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien Ruandā notiekošajā pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā izcīnīja augsto piekto vietu grupas braucienā.
Tikmēr otro gadu pēc kārtas par čempionu kļuva slovēnis Tadejs Pogačars, sudraba medaļu izcīnīja beļģis Remko Evenepūls, bet bronzu - īrs Bens Hīlijs. Pārējie trīs latviešu riteņbraucēji Krists Neilands, Kristiāns Belohvoščiks un Mārtiņš Pluto izstājās. No 165 startējušajiem sportistiem finišēja apmēram 30.
Šajā čempionātā riteņbraucēji sacentās 267,5 kilometru garajā distancē ar teju 5500 augstuma metriem. Sacensības pamatā notika 15,1 kilometru garajā pilsētas aplī ar diviem izteiktākiem kāpumiem, no kuriem pirmais ir 800 metru garais un vidēji vairāk nekā 8,1% stāvais Kigali golfa kāpums, bet pirms finiša bija arī 2,2 kilometru garš pacēlums, no kura lielu daļu veidos bruģa segums.
Pēc veiktiem astoņiem apļiem pilsētā braucēji devās ārpus pilsētas, kur pievarēja dienas lielāko kāpumu - 5,9 kilometrus garu kāpumu ar vidējo stāvuma pakāpi 6,9%. Pēc tam sportisti atgriezās pilsētā, kur veiks vēl septiņus ierastos apļus. Pogačars par čempionu kļuva pēc apmēram 70 kilometrus gara solo atrāviena, pirms tā braucot priekšā ar savu komandas biedru meksikāni Isaku del Toro.
Turpinājumā aiz slovēņa brauca piecu riteņbraucēju grupa, kurā bija Hīlijs, brits Tomass Pidkoks, Evenepūls, austrālietis Džajs Hindlijs un dānis Matiass Skjelmose. Pidkoks un Hindlijs ātri no tās atdalījās, bet 20 kilometrus pirms finiša Evenepūls aizbrauca no pārējiem diviem konkurentiem. Kad līdz finiša līnija bija palikuši apmēram pieci kilometri, pretī bronzai aizbrauca Hīlijs, kurš atstāja aiz muguras Skjelmosi.
Pogačars finišu sasniedza pēc distancē pavadītām sešām stundām 21 minūtes un 20 sekundēm. 2022.gada čempions Evenepūls, kurš divreiz mainīja velosipēdu, atpalika vienu minūti un 28 sekundes, bet vēl 48 sekundes vēlāk finišēja Hīlijs. Skjelmose labāko trijniekam zaudēja 37 sekundes. Kāda no Āfrikas valstīm pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā uzņem pirmo reizi.