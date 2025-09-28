Pļaviņš/Fokerots "Elite 16" turnīrā cīnīsies par bronzu

Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots "Elite 16" turnīrā cīnīsies par bronzu.
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) "Elite 16" turnīra pusfinālā ar 0-2 (19:21, 17:21) piekāpās Kataras duetam Ahmedam Tidžanam/Šerifam Junusam un tālāk cīnīsies par bronzu.
Bronzas spēle norisināsies plkst.21 pēc Latvijas laika, un pretinieki tajā būs zināmi pēc otrā pusfināla. Jau ziņots, ka apakšgrupā Pļaviņš/Fokerots uzvarēja abās spēlēs un, lai gan zaudēja astotdaļfinālā, iekļuva ceturtdaļfinālā kā laimīgie zaudētāji.
Iepriekš ziņots, ka sieviešu sacensībās Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kas sacensībās bija izsēts ar otro numuru, sestdien Brazīlijā finišēja dalītā devītajā vietā, nopelnot 600 pasaules ranga punktu. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.