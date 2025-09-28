Spānijas motosportists Marks Markess.
Šodien 09:37
Marks Markess nodrošina savu septīto "MotoGP" čempiona titulu
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien nodrošināja savu septīto titulu pasaules motošosejas čempionāta prestižākajā "MotoGP" klasē.
Sezonas 17.posmā - Japānas "Grand Prix" - "Ducati" braucējs Markess finišēja otrais aiz sava komandas biedra itāļa Frančesko Banjajas, bet ar to bija pietiekami, lai nodrošinātu titulu.
Markess pirmos sešus titulus izcīnīja no 2013. līdz 2019. gadam, tikai 2015. gadā paliekot bez trofejas. Iepriekšējos piecos gados viņam cīņu par titulu liedza kritieni un dažās traumas.
Iepriekšējā sezonā karjerā pirmo uzvarētāja titulu izcīnīja spānis Horhe Martins, kurš vairāku savainojumu dēļ aizvada nepilnu sezonu.