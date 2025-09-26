Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārliecinoši zaudē ranga otrā simta spēlētājai
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien zaudēja Pekinas "WTA 1000" turnīra otrās kārtas spēlē, iepriekš šo pašu kārtu nepārvarot arī Anastasijai Sevastovai.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu un turnīrā ir izsēta ar 22. numuru, ar 3-6, 2-6 zaudēja kvalifikāciju pārvarējušajai austrālietei Priscilai Honai, kura pasaules rangā ieņem 108. vietu. Tā kā Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, par zaudējumu viņa saņēma desmit WTA ranga punktus. Spēlē Ostapenko nevedās ar servi, pieļaujot veselas septiņas dubultkļūdas.
Sealed in style ✨@pribo98 beat Ostapenko 6-3, 6-2 for her sixth top 100 win since Wimbledon 👊#2025ChinaOpen pic.twitter.com/bX3n9MWlsw— wta (@WTA) September 26, 2025
Hona pēc divām uzvarām kvalifikācijas turnīrā pirmajā kārtā ar 1-6, 6-3, 7-6 (7:4) pārspēja šveicieti Viktoriju Golubiču (WTA 70.). Tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās. Ostapenko šosezon ir sakrājusi bilanci 18-19, bet Hona - 37-19, lielākoties spēlējot zemāka līmeņa turnīros.
Jau ziņots, ka no Pekinas prestižā turnīra izstājusies arī Anastasija Sevastova, kas otrajā kārtā piekāpās pasaules ranga astotajai rakete Jasmīni Paolīni. "WTA 1000" turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.