Anastasija Sevastova Pekinas "WTA 1000" turnīrā zaudē pasaules astotajai raketei
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien piedzīvoja zaudējumu Pekinas "WTA 1000" turnīra otrās kārtas mačā.
Sevastova, kura WTA rangā ieņem 221. vietu, ar 1-6, 3-6 piedzīvoja zaudējumu pret pasaules astoto raketi no Itālijas Jasmīni Paolīni. Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 35 pasaules ranga punktus. Tas jaunnedēļ viņai visdrīzāk ļaus atgriezties ranga labāko divsimts spēlētāju lokā.
Solid on Center Court 👊@JasminePaolini is closing in on victory after taking the first set 6-1 over Sevastova.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/dNMlZtcBbi— wta (@WTA) September 26, 2025
Sevastova pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:1) pārspēja austrālieti Kimberliju Birelu, kura pasaules rangā atrodas 85. vietā, bet Paolīni, kura turnīrā ir izsēta ar sesto numuru, pirmajā kārtā bija brīva. Sevastova turnīrā piedalās, pateicoties īpašajam rangam, kas ir spēkā no laika pirms maternitātes atvaļinājuma vai ilgstošām veselības problēmām.
Arī visās trijās iepriekšējās savstarpējās spēlēs ir uzvarējusi itāliete, kura divos setos bija pārāka 2020. gada Romas turnīrā uz māla seguma un 2021. gada ASV pilsētas Sinsinati turnīrā cietā seguma laukumos, bet šogad Vimbldonas turnīra pirmajā kārtā Paolīni uzvarēja ar 2-6, 6-3, 6-2.
Sevastova šosezon ir uzvarējusi 14 no 27 spēlēm, bet Paolīni - 29 no 39 spēlēm. Vēlāk otrās kārtas spēli aizvadīs arī Aļona Ostapenko. "WTA 1000" turnīrs Pekinā norisināsies cietā seguma kortos.