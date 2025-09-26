Šodien Rīgas lidostā sagaidīs Pasaules čempionāta sudraba medaļnieci šķēpa mešanā Aneti Sietiņu
Šodien Rīgas lidostā tiks sagaidīta Pasaules čempionāta (PČ) sudraba medaļniece šķēpa mešanā Anete Sietiņa.
Sagaidīšana plkst. 8.30 notiks Rīgas lidostas termināla pirmā stāva ielidošanas sektorā "E".
Sietiņa pagājušajā nedēļā pasaules vieglatlētikas čempionātā Tokijā ar sestajā mēģinājumā sasniegtu jaunu personisko rekordu 64,64 metri šķēpa mešanā izcīnīja otro vietu, atkārtojot Latvijas vieglatlētu labāko sasniegumu pasaules meistarsacīkstēs.
Par uzvarētāju ar otrajā mēģinājumā sasniegtu Ekvadoras rekordu 65,12 metri kļuva Juleisi Angulo, izcīnot lielāko panākumu savā karjerā, bet trešo vietu ar rezultātu 63,58 metri izcīnīja austrāliete Makkenzija Litla.
Līdz šim sudraba medaļu pasaules čempionātos Latvijai bija izcīnījusi vien tāllēcēja Ineta Radeviča, kura tāllēkšanā bija otrā 2011. gadā Dienvidkorejas pilsētā Tegu.
Sietiņai šis bija ceturtais pasaules čempionāts, pirms diviem gadiem Budapeštā ieņemot ceturto vietu.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs bija izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.