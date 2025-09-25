Pļaviņš/Fokerots Brazīlijā izcīna divas uzvaras un iekļūst "Elite 16" astotdaļfinālā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots ceturtdien Brazīlijā izcīnīja divas uzvaras pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra mačos un iekļuva astotdaļfinālā.
Ar ceturto numuru izsētie Pļaviņš/Fokerots D grupas spēlē par pirmo vietu ar 2-0 (21:11, 21:19) pārspēja austrāliešus Marku Nikolaidi un Aizeku Karaheru, kuri ir izsēti ar devīto numuru, un nodrošināja vietu "play-off" otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kas tiks aizvadīts sestdien.
Jau ziņots, ka pirmajā grupas cīņā latvieši ceturtdien ar 2-0 (21:18, 21:16) grupas pirmajā mačā pārspēja vāciešus Jonasu un Benediktu Zagšteterus, kuri ir izlikti ar 21.numuru.
Iepriekš ziņots, ka sieviešu sacensībās Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras sacensībās ir izsētas ar otro numuru, bez spēles uzvarēja ar 23.numuru izsēto Nīderlandes pāri Raisa Shona/Katja Stama, kas iepriekš pārvarēja kvalifikācijas sacensību barjeru un cīņā par uzvaru grupā latvietes piektdien tiksies ar ASV pludmales volejbolistēm Leksiju Dinabērgu un Džūliju Donlinu (14.).
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.