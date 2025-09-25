Oktobrī startēs jauna telpu futbola līga - “Mediju Līga”
Jauns notikums Latvijas sporta vidē – 1. oktobrī sāksies jaunā “Mediju Līgas” telpu futbola sezona. “Mediju Līgā” sports tiks apvienots ar radošumu un aktivitātiēm sociālajos medijos. Interese par čempionātu ir bijusi ļoti liela, jo dalībai pieteicās astoņpadsmit komandas no visas Latvijas, taču debijas sezonā līgā spēkiem mērosies astoņi kolektīvi.
Puse “Mediju Līgas” spēļu norisināsies Rīgā, Oskara Kalpaka hallē, bet pārējās – dažādās Latvijas pilsētās: Ogrē, Aizkrauklē, Tukumā, Stāķos un Iecavā. Tas dos iespēju interesentiem no dažādiem Latvijas novadiem apmeklēt “Mediju Līgas” spēles un atbalstīt savas mīļākās komandas. Spēļu grafiks atrodams “Mediju Līgas” mājaslapā.
“Mediju Līgas” vadītājs Rihards Romušs stāsta: “Mediju Līgas mērķis ir radīt sacensības ar jaunām iespējām, negaidītiem pavērsieniem un aizraujošu gaitu, lai būtu interesanti sekot gan spēlēm, gan komandām un to personībām – gluži kā filmās. Ceram, ka tā kļūs par jaunu elpu gan Latvijas telpu futbolā, gan sociālajos medijos un par nozīmīgu vietu, kur attīstīties sportiski un baudīt notiekošo uz laukuma.”
Līgā piedalīsies gan jaunas komandas, gan sastāvi, kuri spēlē jau gadiem. Par “Mediju Līgas” ceļojošo kausu sacentīsies divas komandas no Tukuma – “TFK Melnis” un “Offside FC”, komanda no Gulbenes – “Stāķi FC”, sastāvs no Iecavas – “FK Lions”, kā arī četras vienības no Rīgas – “Apollo FC”, “LAUVU BENDES”, “USB/HUSKY” un “Barona Leģions”.
“Mediju Līgas” spēlētāju rindās ir gan entuziasti, gan Latvijas telpu futbola virslīgas spēlētāji. Līgā interesantu personību netrūkst, jo katra komanda izceļas un atšķiras ar savu raksturu, spēles stilu un ambīcijām. Spēlētāju vidū būs arī Jasso – Ghetto Games “Štuka par bazaru” uzvarētājs, grupas “Rock'n'beries” solists Oskars Millers, režisors un scenārists Rihards Romušs un citi kolorīti personāži! Visas komandas ir uzstādījušas sev augstus mērķus un sola iet uz uzvaru.
Organizatori aicina futbola līdzjutējus sekot līdzi “Mediju Līgai”, kas sola ne tikai sportisko garu, bet arī jaunu pievienoto vērtību Latvijas sporta dzīvei. “Mediju Līga” savā pirmajā sezonā ir gatava piedāvāt skatītājiem baudāmas, kvalitatīvas, intensīvas spēles un neprognozējamus pavērsienus.
Ir izveidota arī “Mediju Līgas” aplikācija, kurā būs ērti sekot līdzi līgas norisei. Tajā būs atrodams spēļu grafiks un rezultāti, informācija par spēlētājiem, komandu un individuālo spēlētāju statistika. Lietotne pieejama gan Android lietotājiem Google Play veikalā, gan iOS lietotājiem App Store.