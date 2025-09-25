Graudiņa/Samoilova ar tehnisko uzvaru sāk “Elite 16” turnīru Riodežaneiro
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Brazīlijā bez spēles izcīnīja uzvaru pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra pirmajā mačā.
Duets Graudiņa/Samoilova, kas sacensībās ir izsēts ar otro numuru, bez spēles uzvarēja ar 23.numuru izsēto Nīderlandes pāri Raisa Shona/Katja Stama, kas iepriekš pārvarēja kvalifikācijas sacensību barjeru.
Cīņā par uzvaru grupā latvietes piektdien tiksies ar ASV pludmales volejbolistēm Leksiju Dinabērgu un Džūliju Donlinu (14.), kuras pirmajā cīņā ar 2-1 (17:21, 23:21, 20:18) pārspēja mājinieces Rebeku Kavalkanti un Karolu Salgadu (11.).
Šosezon pretinieces vienreiz jau ir tikušās, augusta vidū Monreālas "Elite 16" turnīrā ar 2-0 (21:19, 21:15) uzvarot Latvijas duetam.
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētais Latvijas pāris Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots ceturtdien D grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:18, 21:16) pārspēja vāciešus Jonasu un Benediktu Zāgšteterus, kuri ir izlikti ar 21.numuru.
Cīņā par uzvaru grupā Pļaviņs/Fokerots ceturtdien tiksies ar austrāliešiem Marku Nikolaidi un Īzaku Kerečeru, kuri ir izsēti ar devīto numuru.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.