Anastasija Sevastova pārvar Pekinas "WTA 1000" turnīra pirmo kārtu un nodrošina dueli pret Paolīni
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova trešdien ar uzvaru uzsāka Pekinas "WTA 1000" turnīru, pirmās kārtas mačā pieveicot austrālieti Kimberliju Birelu.
Latvijas trešā rakete, kura WTA rangā ieņem 221.pozīciju, bija pārāka ar 6-3, 7-6 (7:1). Austrāliete WTA rangā atrodas 85.vietā. Pirmajā setā ar breiku Sevastova panāca 3-0, vēlāk reizi zaudēja pie savas serves, taču prata otro reizi nobreikot pretinieci. Otrajā setā viss izšķīrās taibreikā, kurā Sevastova bija pārliecinoša, uzvarot mačā ar pirmo mačbumbu.
Beautifully played 😍— wta (@WTA) September 24, 2025
Anastasija Sevastova closes in on a straight sets victory over Birrell.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/0mZJwbR5Rw
Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 35 punktus WTA rangā, kas nākamajā nedēļā ļaus atgriezties labāko divsimtniekā. Sevastova turnīrā piedalās pateicoties īpašajam rangam, kas ir spēkā no laika pirms maternitātes atvaļinājuma vai ilgstošām veselības problēmām. Turnīra otrajā kārtā Sevastova tiksies ar planētas astoto raketi Itālijas tenisisti Jasmīni Paolīni, kura izsēta ar sesto numuru.
Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko turnīrā izsēta ar 22.numuru un no pirmās kārtas ir brīva. Ostapenko (WTA 24.) otrajā kārtā tiksies ar šveicieti Viktoriju Golubiču (WTA 70.) vai kādu no kvalifikāciju pārvarējušajām tenisistēm.
"WTA 1000" turnīrs Pekinā norisināsies cietā seguma kortos.