Eglem gūti vārti "Energie" uzvarā Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle otrdien guva vārtus viņa, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvētās Karlovi Varu "Energie" uzvarā savā laukumā Čehijas ekstralīgas spēlē.
"Energie" ar 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) pārspēja Česke Budejovices "Motor".
Egle 32.minūtē guva mača pirmos vārtus.
Uzbrucējs 13 minūtēs un 30 sekundēs laukumā piecreiz meta pa vārtiem, uzvarēja divos no četriem iemetieniem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Jaks 24 minūtēs un 28 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +2, bet Mamčics pēc noraidījuma līdz spēles beigām iepriekšējā mačā bija diskvalificēts.
Aizsarga Ralfa Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera" savā laukumā ar 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) pārspēja aizsarga Kristapa Zīles pārstāvēto Liberecas "Bili Tygri", Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" mājās ar 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) pieveica Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta", bet Plzeņas "Škoda" bez savainotā aizsarga Kristiāna Rubīna pieteikumā viesos ar 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) zaudēja Brno "Kometa".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar 15 punktiem septiņās spēlēs ieņem "Energie", kas ir otrā, par trim punktiem atpaliekot no "Kometa".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.