Bijušais "VEF Rīga" uzbrucējs Bostiks kļūst par NBA kluba "Rockets" trenera palīgu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Hjūstonas "Rockets" ir iecēlis bijušo "VEF Rīga" uzbrucēju Džošu Bostiku par galvenā trenera palīgu, pirmdien paziņoja ASV laikraksts "Houston Chronicle".
Atsaucoties uz saviem avotiem, laikraksts vēsta, ka spēlētāju attīstības treneris Bostiks 2025./2026. gada sezonā ir paaugstināts par galvenā trenera Īmeja Udokas palīgu.
Tiek ziņots, ka Bostiks ieņem bijušā Udokas asistenta Maika Mozera vietu. Mozers ir pievienojies Denveras "Nuggets" treneru kolektīvam.
""Rockets" treneris Udoka 11. septembra pasākumā sacīja, ka komanda ir paaugstinājusi amatā kādu no personāla, lai viņš ieņemtu Mozera vietu," ziņo laikraksts, atsaucoties uz savu informācijas avotu, kurš ir apstiprinājis, ka šī persona ir Bostiks.
38 gadus vecais Bostiks pievienojās "Rockets" 2023. gadā pirms Udokas pirmās sezonas. Viņš regulāri strādāja ar spēlētājiem laukumā, kā arī ar video nodaļu un kļuva par "Rockets" neoficiālo treniņu dīdžeju, atgādina laikraksts.
Pēc augstskolas absolvēšanas Bostiks profesionālo karjeru sāka Japānā. Eiropā viņš pirmoreiz spēlēja 2011.gadā un kopš tā laika ir spēlējis vairākos Beļģijas klubos, tai skaitā Šarleruā "Spirou" vienībā, Francijas "Pro A" komandā Šalonas pie Sonas "Elan", kā arī Gundara Vētras tobrīd trenētajā Sanktpēterburgas "Spartak" vienībā.
2016. gadā sākumā viņš pievienojās "VEF Rīga", Latvijas čempionāta finālsērijā piekāpjoties "Valmierai/Ordo".
Pēc tam basketbolists līdz 2023. gadam pārstāvēja Itālijas, Horvātijas, Polijas un Rumānijas klubus.
Īsu laiku Bostiks bija arī NBA klubā Detroitas "Pistons", taču NBA nespēlēja.
Jūlija sākumā maiņā no Fīniksas "Suns" "Rockets" ieguva Kevinu Durantu, bet pirmdien tika ziņots, ka viens no "Rockets" līderiem Freds Vanvlīts ir pārrāvis ceļgala krusteniskās saites un ka viņš šosezon, iespējams, laukumā nedosies.
Aizvadītajā sezonā "Rockets" ar 52 uzvarām 82 mačos ieņēma otro vietu Rietumu konferencē, taču pirmajā izslēgšanas spēļu turnīra kārtā sērijā ar 3-4 piekāpās Goldensteitas "Warriors".