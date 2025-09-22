Latvijas vadošais riteņbraucējs Toms Skujiņš.
Šodien 17:17
Toms Skujiņš iekļauts Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības Atlētu komisijā
Latvijas sportists Toms Skujiņš turpmākos četrus gadus strādās (UCI) Atlētu komisijā kā viens no diviem šosejas riteņbraukšanas pārstāvjiem, pirmdien paziņoja UCI.
Skujiņš bija vienīgais no vīriešiem, kas izvirzījis kandidatūru pārstāvēt šosejas riteņbraukšanu komisijā, tādējādi viņš tajā strādās bez ievēlēšanas. Pasaules čempionāta laikā sportistiem būs jāizvēlas, kura no sievietēm pievienosies Skujiņam darbam komisijā, uz šo amatu pretendējot amerikānietei Meganai Jastrabai un francūzietei Žiljetai Labū.
Skujiņš jau pirms četriem gadiem pretendēja uz darbu komisijā. Latvietis saņēma 101 riteņbraucēja balsi jeb 32,5%, bet šobrīd jau karjeru noslēgušajam Filipam Žilbēram no Beļģijas tika 205 balsis jeb 65,9%
UCI Atlētu komisijā ir deviņu dažādu riteņbraukšanas veidu pārstāvji.