Leivera kausā trešo reizi triumfē pasaules tenisisti
Par 2025. gada Leivera kausa ieguvējiem svētdien kļuva pasaules tenisisti, atgūstot trofeju pēc gada pārtraukuma.
Leivera kausā tiekas Eiropas un pārējās pasaules tenisisti, šoreiz pārākiem esot otrajiem ar 15-9. Pēc pirmās dienas, kad par uzvaru tika piešķirts viens punkts, eiropieši bija vadībā ar 3-1, pēc otrās dienas, kad uzvara deva divus punktus, jau vadībā ar 9-3 atradās pasaules izlase, bet trešajā dienā, kad uzvara ir jau trīs punktus vērta, divus panākumus un uzvaru summā izcīnīja pasaules izlases tenisisti.
Svētdienas dubultspēlē spānis Karloss Alkarass kopā ar norvēģi Kasperu Rūdu ar 7-6 (7:4) pārspēja amerikāņus Aleksu Mikelsenu un Railiju Opelku, panākot duelī 6-9, tomēr austrālietis Alekss de Minors vienspēlēs atguva pasaules izlasei sešu punktu pārsvaru, ar 6-3, 6-4 pieveicot Jakubu Menšīku no Čehijas. Vienspēļu turpinājumā Alkarass ar 6-2, 6-1 sagrāva argentīnieti Fransisko Serundolo, pietuvinot Eiropas izlasi līdz 9-12, taču amerikānis Teilors Frics pēdējā mačā ar 6-3, 7-6 (7:4) pārspēja Vācijas pārstāvi Aleksandru Zverevu, nodrošinot uzvaru duelī ar 15-9.
Eiropas komandā bija iekļauti arī dānis Holgers Rūne, Flavio Koboli no Itālijas un čehs Tomāšs Mahačs. Savukārt Pasaules izlasē bez minētajiem spēlētājiem bija arī bija arī amerikāņi Teilors Frics, Džensons Bruksbijs un Žuaū Fonseka no Brazīlijas. Eiropas komandas kapteinis turnīrā bija francūzis Janiks Noā, kamēr pasaules komandu vadīja ASV leģenda Andrē Agassi.
Leivera kauss tika aizvadīts astoto reizi un Eiropas komanda kopumā ir vadībā ar 5-3. Šogad Leivera kausa mači notika ASV Sanfrancisko, bet nākamais turnīrs risināsies pēc gada Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā.