Darja Semeņistaja ar karjeras rekordu tuvojas ranga labāko simtniekam, Aļona Ostapenko saglabā līdzšinējo pozīciju
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 24. pozīciju, bet Darja Semeņistaja pakāpusies par divām ailītēm un sasniegusi savu personīgo rekordu, ieņemot 104. vietu.
Pagājušajā nedēļā Semeņistaja piedalījās "WTA 125" sērijas turnīrā Itālijas pilsētā Tolentīno, izstājoties astotdaļfinālā. Tas gan ļāvis sasniegt karjeras rekordpozīciju rangā, un strauji tuvoties labākā simtnieka sasniegšanai. Vēl nesen Semeņistaja debitēja "Grand Slam" pamatturnīrā, tiekot "US Open". Pirms nedēļas Semeņistaja bija 106. vietā, tātad viņai padevies divu vietu kāpums.
Savukārt Anastasija Sevastova piedzīvojusi kritumu par divām vietām un tagad ir 221. pozīcijā. Vēl Adelina Lačinova rangā zaudējusi sešas vietas un ieņem 576. pozīciju, Kamilla Bartone pakāpusies par trim vietām uz 614. pozīciju, Beatrise Zeltiņa saglabājusi 715. vietu, bet Diāna Marcinkēviča atguvusi trīs vietas un ieņem 862. pozīciju. Elza Tomase zaudējusi četras vietas, kas jaunākajā rangā dod 933. pozīciju, kamēr kritumus par divām vietām un četrām vietām attiecīgi piedzīvojušas Marija Semeņistaja (1373.) un Margarita Ignatjeva (1447.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka un Korija Gofa no ASV. Ceturtā ir amerikāniete Amanda Aņisimova, piektā joprojām ir krieviete Mirra Andrejeva, sestā - ASV spēlētāja Medisona Kīsa. Septīto vietu saglabā cita ASV tenisiste Džesika Pegula, astoto - itāliete Jasmīne Paolīni, devītā arī šajā nedēļā ir ķīniete Džena Sjiņveņa, bet labāko desmitnieku joprojām noslēdz Jeļena Ribakina no Kazahstānas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi astoto pozīciju, bet Darja Semeņistaja zaudējusi divas vietas un ir 145. pozīcijā. No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča pakāpusies par trim vietām uz 472. pozīciju, divas ailītes augstāk ir Sevastova (484.), pozīciju nav mainījusi Bartone (546.), kamēr Elza Tomase noslīdējusi par vienu vietu zemāk un ieņem 729. pozīciju. Sešas ailītes rangā augstāk ir Ignatjeva (885.), trīs - Lačinova (942.), bet 38 vietas atguvusi Anna Jakovļeva (1159.), savukārt astoņas vietas zaudējusi Valērija Kargina (1330.), par sešām vietām zemāk ir Marija Semeņistaja (1380.), pa vienai vietai zaudējušas Beatrise Zeltiņa (1449.) un Marina Markina (1455.), bet Daniela Dārta Feldmane saglabājusi 1492.pozīciju. Par dubultspēļu ranga līderi kļuvusi čehiete Kateržina Sinjakova, kura apsteigusi amerikānieti Teilori Taunsendu.