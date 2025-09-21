Malagas “Unicaja” saglabā FIBA Starpkontinentālā kausa čempiones titulu
Spānijas basketbola klubs Malagas "Unicaja" svētdien otro gadu pēc kārtas uzvarēja FIBA Starpkontinentālajā kausā.
Singapūrā notikušā turnīra finālā "Unicaja" ar 71:61 pārspēja G līgas apvienoto komandu.
Spāņu klubam rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Kiljans Tilijs, 12 punktus guva turnīra vērtīgākais spēlētājs Tailers Kalinoskis, bet 11 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Kendrikam Perijam.
Pretiniekiem 17 punktus guva Džeidens Šekelfords, bet 14 punkti, 11 atlēkušās bumbas un astoņas no komandas 19 kļūdām bija Feronam Hantam.
Spēle par trešo vietu Lībijas komanda Tripoles "Al Ahli" ar 95:85 pārspēja Riodežaneiro "Flamengo" no Brazīlijas, bet mačā par piekto pozīciju austrāliešu Vollononas "Illawarra Hawks" ar 93:69 guva virsroku pār Ucunomijas "Brex" no Japānas.
FIBA Starpkontinentālā kausa izcīņa, kurā piedalījās seši reģionālajās sacensībās uzvarējušie klubi, notikusi 35 reizes. Titulētākā komanda ar piecām uzvarām ir Madrides "Real".