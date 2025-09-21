Evenepūls trešo gadu pēc kārtas kļūst par pasaules čempionu individuālajā braucienā
Beļģis Remko Evenepūls svētdien Ruandā izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionāta šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā, šajā disciplīnā paliekot nepārspēts trešo gadu pēc kārtas.
Šajā čempionātā riteņbraucēji spēkojās 40,6 kilometrus garā distancē ar četriem kāpumiem, pēdējā no tiem pirms finiša braucot pa bruģa sekciju.
Evenepūls, braucot ar vidējo ātrumu 48,984 kilometri stundā, finišēja 49 minūtēs un 46 sekundēs, beļģim kā vienīgajam iekļaujoties 50 minūtēs. Minūti un 15 sekundes zaudēja austrālietis Džejs Vains, bet divas minūtes un 36 sekundes atpalika beļģis Ilans van Vilders.
Ceturto vietu guvušo slovēni Tadeju Pogačaru no pirmā trijnieka šķīra vien 1,66 sekundes.
Savu pirmo godalgu Evenpūls izcīnīja 2019.gadā, kad guva sudrabu. 2020.gadā viņš kritiena dēļ sezonu noslēdza priekšlaicīgi, nākamajās divās sezonās guva bronzas medaļas, bet nākamajās trīs - zelta.
Sievietēm 31,2 kilometru distancē ar trīs kāpumiem, tajā skaitā arī bruģa sektoru, uzvaru svinēja šveiciete Marlēna Reisere, kura brauca ar vidējo ātrumu 43,378 kilometri stundā un finišēja 43 minūtēs un deviņās sekundēs.
Otro un trešo vietu guva nīderlandietes - savu sesto medaļu un piekto sudraba izcīnīja 2020.gada čempione Anna van der Bregena, kura zaudēja 52 sekundes, bet 65 sekundes lēnāka bija Demi Folleringa.
Reiserei šis ir pirmais čempiontituls, 2020. un 2021.gadā viņa bija otrā, bet 2022.gadā - trešā.
Kāda no Āfrikas valstīm pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā uzņem pirmo reizi vēsturē.