Toms Skujiņš noslēdz Luksemburgas tūri septītajā vietā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien septītajā vietā noslēdza piecu dienu velobraucienu "Tour de Luxembourg" (UCI kat.2.Pro).
Velobrauciena pēdējā posmā riteņbraucēji veica 176,4 kilometrus ar četriem kāpumiem.
Pēc pēdējā kilometrā veikta solo atrāviena uzvarēja francūzis Romēns Greguārs ("Groupama - FDJ"), kurš finišēja četrās stundās desmit minūtēs un 56 sekundēs, par vienu sekundi pārspējot īru Benu Hīliju ("EF Education - EasyPost"). 55 sekundes pēc uzvarētāja finišēja neliela grupas, kuras priekšgalā bija nīderlandietis Senna Reimens ("Alpecin - Deceuninck").
Tajā pašā grupā bija un astoto vietu guva Skujiņa komandas biedrs dānis Matiass Skelmose ("Lidl - Trek"), bet latvietis bija ar sportistiem, kas finišēja 11 sekundes vēlāk un guva 19.pozīciju.
Kopvērtējumā uzvarēja amerikānis Brendons Maknaltijs ("UAE Team Emirates - XRG"), kurš par 47 sekundēm apsteidza Skjelmosi. Skujiņš zaudēja pusotri minūti, kas deva septīto vietu un 60 UCI punktus. Sprintā iekrātajos punktos Skujiņš bija 29.vietā, bet "kalnu karaļa" vērtējumā viņam bija 11.pozīcija.
"Tour de Luxembourg" norisinājās 85.reizi. 2001.gadā otro vietu tajā izcīnīja Raivis Belohvoščiks.