Kenijieši Save un Vandžiru izcīna uzvaru Berlīnes maratonā
Kenijas vieglatlētikas garo distanču skrējēji Sebastians Save un Rouzmarija Vandžiru svētdien izcīnīja uzvaru Berlīnes maratonā.
Save finišēja divās stundās divās minūtēs un 16 sekundēs, lai gan viņa mērķis bija pārspēt Eliuda Kipčoges 2022.gadā sasniegto trases rekordu - divas stundas viena minūte un deviņas sekundes, kas tobrīd bija arī pasaules rekords. Pirms diviem gadiem Save Rīgā izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionāta skriešanā pusmaratona distancē.
Trīs minūtes un 59 sekundes pēc Saves finišēja japānis Akira Akasaki, bet vēl 42 sekundes lēnāks bija kenijietis Čimdesa Debele.
Sievietēm Vandžiru uzvarēja ar finišu divās stundās 21 minūtē un piecās sekundēs. Cīņa bija daudz ciešāka, nekā vīriešu sacensībās, jo otro vietu guvusī etiopiete Dera Dida zaudēja vien trīs sekundes. Vēl 21 sekundi vēlāk finiša līniju šķērsoja cita Etiopijas vieglatlēte Azmera Gebru.
Berlīnē norosinājās piektais no septiņiem prestižās "World Marathon Majors" šīs sezonas maratoniem, iepriekš gargabalniekiem sacenšoties Tokijā, Bostonā, Londonā un Sidnejā. Pārējie divi - Čikāgā un Ņujorkā - norisināsies oktobrī un novembrī.