Laksa no soliņa naraugās, kā "Mercury" iekļūst WNBA pusfinālā
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" piektdien savā laukumā iekļuva Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) pusfinālā.
"Mercury" ar 79:73 (22:15, 23:26, 15:18, 19:14) uzvarēja Ņujorkas "Liberty", sērijā līdz divām uzvarām svinēja panākumu ar 2-1 un pusfinālā tiksies ar pamatturnīra uzvarētāju Minesotas "Lynx".
Laksa bija pieteikumā, bet nespēlēja.
23 punktus un 12 atlēkušās bumbas "Mercury" rindās sakrāja Satū Sabalī, Alisa Tomasa sakrāja 22 punktus, 11 atlēkušās bumbas, 11 rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, 13 punktus guva Semija Vitkomba, bet 12 punktus - Kalija Kopere.
"Liberty" sastāvā Brīena Stjuarte sakrāja 30 punktus un deviņas atlēkušās bumbas, bet Sabrina Jonesku - 22 punktus un sešas atlēkušās bumbas.
Pamatturnīrā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā vietā, bet "Liberty" ar tādu pašu uzvaru skaitu ieņēma piekto vietu 13 komandu konkurencē.
WNBA pusfināla sērijas noritēs līdz trim uzvarām, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.