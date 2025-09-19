Latvijas hokeja izlases vārtsargs Kristers Gudļevskis.
Vakar 23:47
Gudļevskis atvaira divus soda metienus zaudētā DEL spēlē
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja divus soda metienus Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēlē, viņa pārstāvētajai Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandai ciešot zaudējumu.
"Fischtown Pinguins" mājās ar 2:5 (0:1, 1:2, 2:2) zaudēja Štraubingas "Tigers" komandai.
Pirmā perioda otrajā pusē pretiniekiem ar pāris minūšu starpību bija iespējas izpildīt soda metienus, taču Gudļevskis abus atvairīja.
Gudļevskis šajā mačā atvairīja 32 no 36 metieniem jeb 89% raidījumu, vienu ripu viesiem metot tukšos vārtos. Arī sezonas pirmajos divos mačos latvietis neitralizēja vairāk nekā 30 metienus.
"Fischtown Pinguins" ar sešiem punktiem trīs spēlēs ieņem astoto vietu 14 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā uzvaru līgā svinēja Berlīnes "Eisbaren".