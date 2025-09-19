No sākuma diskvalificēts, bet beigās čempions! 400 metru barjerskriešanā par triumfē Rajs Bendžamins; Džefersonai-Vudenai otrais zelts
ASV sprinteris Rajs Bendžamins piektdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā finišēja pirmais 400 metru barjerskrējienā.
Parīzes olimpisko spēļu čempions Bendžamins apli veica 46,52 sekundēs, taču sākotnēji tika diskvalificēts par blakusceliņā apgāztu barjeru. Tomēr vēl pēc brīža viņš tika reabilitēts, amerikānim pirmoreiz kļūstot par pasaules čempionu šajā distancē.
Uz mirkli pirmajā vietā atradās 2022. gada čempions brazīlietis Alisons dos Santoss, kurš finišēja ar rezultātu 46,84 sekundes, taču beigās viņam tika sudraba medaļa. Bronzas medaļu ar rezultātu 47,06 sekundes ieņēma Saūda Arābijā dzimušais Kataras sportists Abderrahmans Samba, bet trīskārtējais pasaules čempions no Norvēģijas Karstens Varholms distancē zaudēja ritmu un ar rezultātu 47,58 sekundes ieņēma piekto vietu.
Tikmēr Nīderlandes sprintere Femke Bola atkārtoti uzvarēja 400 metru barjerskrējienā. Bola apli ar barjerām veica ar sezonas labāko rezultātu pasaulē 51,54 sekundes, atkārtojot pirms diviem gadiem Budapeštā sasniegto panākumu. Otrā ar personisko rekordu 52,08 sekundes bija amerikāniete Džezmina Džonsa, bet trešā ar jaunu valsts rekordu - slovākiete Emma Zapletalova.
Savukārt Portugāles sportists Pedru Pičardu otro reizi karjerā uzvarēja trīssoļlēkšanā. Pičardu zelta medaļu izcīnīja tikai pēdējā lēcienā, kad sasniedza sezonas labāko rezultātu pasaulē 17,91 metrs. Par čempionu portugālis kļuva arī 2022.gadā ASV pilsētā Jūdžinā. Pirmajā lēcienā viņa rezultāts bija 17,07 metri, otrajā un trešajā - 17,55 metri, ceturtajā - 17,36 metri, bet piektais lēciens netika ieskaitīts. Otrais ar pēdējā mēģinājumā sasniegto personisko rekordu 17,64 metri bija itālis Andrea Dallavalle, bet trešais ar 17,49 metriem - kubietis Lasaro Martiness.
Tikmēr ASV sprinteris Noā Lailss ceturto reizi pēc kārtas finišēja pirmais 200 metru skrējienā. Parīzes olimpisko spēļu čempions 100 metru distancē Lailss pie sava ceturtā pasaules čempiona titula divreiz garākā distancē tika ar finālā sasniegtu rezultātu 19,52 sekundes. Sudraba medaļu ar rezultātu 19,58 sekundes izcīnīja Lailsa tautietis Kenets Bednareks, bet trešais ar jaunu personisko rekordu 19,64 sekundes bija jamaikietis Braiens Levels.
Tikmēr amerikāniete Melisa Džefersona-Vudena finišēja pirmā 200 metru skrējienā, atkārtojot divreiz īsākā distancē sasniegto. Džefersona-Vudena, kurai tā ir pirmā zelta medaļa lielajās sacensībās šajā distancē, finālā finiša līniju šķērsoja ar jaunu pasaules labāko sasniegumu šosezon 21,68 sekundes, uzvarai 100 metru distancē Tokijā pievienojot panākumu arī divreiz garākā distancē. Otrā ar rezultātu 22,14 sekundes bija Lielbritānijas sprintere Eimija Hanta, bet trešā ar rezultātu 22,18 sekundes - divkārtējā pasaules čempione šajā distancē jamaikiete Šerika Džeksone.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā beigsies svētdien.