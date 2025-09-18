Mančestras "City" pieveic 10 spēlētāju "Napoli", "Barcelona" ar angļa Rašforda 2 vārtiem Ņūkāslā uzvar "United" UEFA Čempionu līgā
Mančestra (Lielbritānija), 18.sept., LETA. Anglijas premjerlīgas klubs Mančestras "City" ceturtdien mājās svinēja uzvaru pirmajā UEFA Čempionu līgas mačā, pieveicot Itālijas vienību "Napoli", bet "Barcelona" uzvarēja Ņūkāslā.
"City" savā stadionā ar 2:0 (0:0) uzvarēja "Napoli". 21.minūtē Neapoles klubs palika mazākumā, sarkano kartīti nopelnot Džovanni di Lorenco. 56.minūtē mājiniekus pēc Fila Fodena centrējuma vadībā izvirzīja Ērlings Holanns, ar galvu raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0. 65.minūtē 2:0 panāca Žeremī Doku.
Ņūkāslas "United" savā laukumā ar 1:2 (0:0) zaudēja "Barcelona". 58.minūtē Barselonas klubs izvirzījās vadībā pēc precīza Markusa Rašforda sitiena ar galvu vārtu kreisajā stūrī - 1:0. 67.minūtē savus otros vārtus spēlē guva Rašfords. 90.minūtē vienus vārtus atspēlēja Entonijs Gordons, panākot 1:2.
Vācijas vienība Frankfurtes "Eintracht" savā laukumā ar 5:1 (3:1) sagrāva Stambulas "Galatasaray".
Astotajā minūtē Turcijas klubu vadībā izvirzīja Junuss Akgins, bet 37.minūtē rezultāts tika izlīdzināts, kad viesu aizsargs Davinsons Sančess bumbu raidīja savos vārtos - 1:1.
Puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē Džans Uzuns pēc Jonatana Burkarta piespēles izvirzīja vadība mājiniekus - 2:1, bet kompensācijas laika piektajā minūtē 3:1 pēc Faresa Šaibi piespēles ar galvu panāca Burkarts.
66.minūtē Burkarts guva savus otros vārtus spēlē, bet 75.minūtē izcēlās Ansgars Knaufs - 5:1.
Vēl vienā mačā Lisabonas "Sporting" mājās ar 4:1 (1:0) apspēlēja Čempionu līgas debitanti Almati "Kairat" no Kazahstānas.
Jau 21.minūtē mājinieki varēja izvirzīties vadībā, taču Mortena Hjulmanda sitiens vārtu vidū nebija spēcīgs, un vārtsargs Serhans Kalmirza bumbu atsita.
44.minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Trinkau, kurš 65.minūtē guva savus otros vārtus mačā - 2:0.
67.minūtē vārtus guva Alisons Santoss, bet 68.minūtē - Žeovano Kenda.
86.minūtē "Kairat" labā vienus vārtus guva Edmilsons Santoss - 1:4.
Jau ziņots, ka dienas agrajās spēlēs "Kobenhavn" mājās spēlēja 2:2 (1:0) ar Vācijas vicečempioni "Bayer", bet Beļģijas pilsētā Brigē uzvaru izcīnīja vietējā komanda "Club Brugge", kas ar 4:1 (3:0) pārspēja "Monaco".
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā norisināsies Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".