Parīzes "Saint-Germain" Čempionu līgas sezonu sāk ar graujošu uzvaru; "Liverpool" un "Bayern" pārspēj ambiciozus pretiniekus
Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) trešdien ar uzvaru pār Bergāmo "Atalanta" sāka šīs sezonas pamatturnīru.
Citās spēlēs ar superklubu dalību "Liverpool" izrāva uzvaru pār Madrides "Atletico", bet Milānas "Inter" un Minhenes "Bayern" svinēja izcīnīja uzvaras pār Amsterdamas "Ajax" un Londonas "Chelsea". PSG viesus no Itālijas mājās uzvarēja ar 4:0 (2:0).
Parīzieši vadībā izvirzījās trešajā minūtē, kad Markinjušs laukuma pēdējā trešdaļā ieguva bumbu un iesāka uzbrukumu, kura noslēgumā pēc Fabiana Ruisa piespēles pats sita bumbu tīklā. Spēles 39. minūtē Kviča Kvarachelija laukuma vidusdaļā izcīnīja bumbu un pēc straujas pārejas uzbrukumā no soda laukuma robežas sita bumbu mērķī - 2:0. Pirmā puslaika beigām Markinjušs nopelnīja 11 metru soda sitienu uz "Atalanta" vārtiem. Bredlijs Barkolā 44. minūtē izpildīja vāju "pendeli", kas ļāva Marko Karnezeki viegli tvert bumbu. Otrā puslaika ievadā, 51. minūtē, pēc Barkolā piespēles Nunu Mendešs panāca 3:0 PSG labā. Punktu Francijas kluba uzvarai pielika Gonsālu Ramušs, kurš kompensācijas laikā izmantoja pretinieku kļūdu soda laukumā.
Anglijā vietējās "Liverpool" mačs ar Madrides "Atletico" noslēdzās ar 3:2 (2:1) Anglijas čempionu labā. Spēles ceturtajā minūtē pēc Mohameda Salāha izpildītā soda sitiena bumba rikošetā no Endrū Robertsona nonāca "Atletico" vārtos. Divas minūtes vēlāk Salāhs saņēma bumbu soda laukumā un, piesedzot pretspēlētāju, sita to vārtos - 2:0.
Pirmā puslaika kompensācijas laikā madridieši vienus vārtus atguva, no apmēram desmit metriem precīzi sitot Markusam Jorentem. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām Jorente panāca 2:2 ar sitienu no gaisa ārpus soda laukuma robežas.
Uzvaru liverpūlieši izrāva kompensācijas laika otrajā minūtē, kad pēc Dominika Soboslai stūra sitiena Virdžils van Dijks bija nepārspēts "otrajā stāvā" un izdarīja spēcīgu sitienu ar galvu - 3:2. "Atletico" treneris Djego Simeone iesaistījās konfliktā ar mājinieku līdzjutējiem un saņēma sarkano kartīti.
"Bayern" savā laukumā "Chelsea" vienību pārspēja ar 3:1 (2:1). Spēles 20. minūtē pēc Mišela Olizē piespēles gar vārtiem Trevo Čalobā iesita bumbu savos "Chelsea" vārtos. Nedaudz vēlāk Moisess Kaisedo soda laukumā nogāza Hariju Keinu, kurš savai komandai nopelnīto 11 metru soda sitienu 27. minūtē realizēja. Trīs minūtes vēlāk "Chelsea" straujā pretuzbrukumā Kols Palmers pēc saspēles ar Malo Gusto panāca 1:2. Otrajā puslaikā, 63. minūtē, londonieši rupji kļūdījās savā laukuma pusē un bumba nonāca pie Keina, kurš ar netraucētu sitienu atguva divu vārtu pārsvaru.
Tikmēr iepriekšējās sezonas fināliste Milānas "Inter" Amsterdamā svinēja uzvaru ar 2:0 (1:0). Spēles 42. minūtē milāniešus vadībā izvirzīja Markuss Tirams, kurš pēc Hakana Čalhanolu izpildītā stūra sitiena bija nekļūdīgs ar galvu. Pirms tam otrā laukuma galā Jans Zommers atvairīja pretinieku bīstamu sitienu pa vārtiem. Tāpat pēc Čalhanolu stūra sitiena Tirams ar galvu vārtus guva otrā puslaika sākumā, 47. minūtē. Vēl trešdien Prāgas "Slavia" nenosargāja vadību un mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (1:0) ar "Bodo"/"Glimt". Spēles 23. minūtē Jusufs Mbodži panāca 1:0 mājinieku labā, bet 74. minūtē viņš nostiprināja vadību, arī šajos vārtos piespēli izdarot Lukāšam Provodam. 78. minūtē Daniels Basi vienus vārtus atguva un pamatlaika beigās neizšķirtu izrāva Sondre Fets. Otrā puslaika pirmajā pusē "Slavia" vārtsargs Jindržiks Staneks atvairīja Kaspera Hoha izpildīto 11 metru soda sitienu.
Citā mačā Pirejas "Olympiacos" mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Pafos" komandu, kas pēc uzbrucēja Brunu otrās dzeltenās kartītes no 26. minūtes spēlēja desmit vīru sastāvā. Pamatturnīrs norisināsies līdz janvāra beigām.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas komandas spēlēs tikai astoņas spēles. Sacensību fināls nākamā gada maijā norisināsies Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".