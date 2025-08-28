VIDEO: Ostapenko pēc pārliecinoša zaudējuma "US Open" iesaistās konfliktā
foto: Getty Images via AFP
Aļona Ostapenko aizrāda savai pretiniecei par rīcību.
VIDEO: Ostapenko pēc pārliecinoša zaudējuma "US Open" iesaistās konfliktā

Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26. vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139. vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko trešdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai.

Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26. vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139. vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem. 

Kā pēcspēles intervijā atklāja Taunzenda, Ostapenko viņai pēc mača pateikusi, ka tenisistei trūkst manieru un nav zināšanu. Savukārt Taunzenda ir gandarīta, ka par viņas darbiem runā sniegums laukumā un iespēja turpināt sacensības, kamēr Ostapenko sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs ir noslēdzies.

Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-4, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju (WTA 147.), bet amerikāniete ar 6-4, 6-4 pārspēja horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 69.).

Abas tenisistes kortos iepriekš bija tikušās divreiz, 2018. gada ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 4-6, 6-3, 6-4 uzvarot Ostapenko, bet 2024. gada Toronto turnīra astotdaļfinālā ar 6-2, 6-1 - Taunzendai. Ostapenko šosezon ir uzvarējusi 18 no 35 spēlēm, bet amerikāniete - 18 no 31.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā zaudēja Latvijas šī brīža otrā rakete Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova. ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos.

