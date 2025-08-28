VIDEO: Ostapenko pēc pārliecinoša zaudējuma "US Open" iesaistās konfliktā
Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26. vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139. vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko trešdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai.
Kā pēcspēles intervijā atklāja Taunzenda, Ostapenko viņai pēc mača pateikusi, ka tenisistei trūkst manieru un nav zināšanu. Savukārt Taunzenda ir gandarīta, ka par viņas darbiem runā sniegums laukumā un iespēja turpināt sacensības, kamēr Ostapenko sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs ir noslēdzies.
Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-4, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju (WTA 147.), bet amerikāniete ar 6-4, 6-4 pārspēja horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 69.).
Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY
Abas tenisistes kortos iepriekš bija tikušās divreiz, 2018. gada ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 4-6, 6-3, 6-4 uzvarot Ostapenko, bet 2024. gada Toronto turnīra astotdaļfinālā ar 6-2, 6-1 - Taunzendai. Ostapenko šosezon ir uzvarējusi 18 no 35 spēlēm, bet amerikāniete - 18 no 31.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā zaudēja Latvijas šī brīža otrā rakete Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova. ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos.